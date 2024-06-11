Порядка 85 процентов составляет готовность новой школы в подмосковных Мытищах

В микрорайоне 25А в подмосковных Мытищах завершается строительство школы, рассчитанной на тысячу сто мест. Общая строительная готовность объекта составляет восемьдесят пять процентов. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На площадке задействовано более 200 рабочих и 5 единиц техники. Завершается устройство фасадных конструкций. Внутри помещений ведется монтаж инженерных систем, отделочные работы. На прилегающей территории совсем скоро появятся проезды и тротуары, места для занятий спортом и проведения общешкольных мероприятий.

В школу будет поставлено новое современное оборудование, которое позволит сделать учебный процесс интереснее и эффективнее. А открытие школы запланировано на 1 сентября.