Порядка 900 млн рублей было направлено в Подмосковье в этом году для доплаты пенсионерам

Ранее в этом году Андрей Воробьев утвердил новые социальные выплаты для жителей региона. Так, за этот период пенсионерам на доплату к пенсии до восемнадцати тысяч рублей было выделено девятьсот миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве социального развития.

Отмечается, что пенсионеры получают доплату с момента наступления права на эту выплату. Те, у кого право на доплату возникло с начала года, получили перерасчет начиная с января.

Данный вид доплат предусмотрен неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье уже более десяти лет. Также важным условием является проживание пенсионера одного или с супругом пенсионером, ребенком до 18 лет или ребенком старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия.

Глава регионального ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что всего в региональном бюджете на выплату доплаты к пенсии предусмотрено более одного миллиарда рублей.