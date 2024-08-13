Порядка четырехсот детей из ДНР отдыхают на море по путевкам от Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства социального развития Московской области]
Сейчас в двух детских лагерях Анапы по бесплатным путевкам от региона отдыхают более 400 детей из Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Первый заместитель Председателя Правительства региона Людмила Болатаева подчеркнула, что правительство организовало безопасную доставку детей на море, а также по завершению смены привезет их обратно к родителям.
В ведомстве уточнили, что для детей в лагере организован интересный досуг со спортивными и развлекательными мероприятиями, а с ребятами работают опытные педагоги, психологи и вожатые.
В минувшие выходные губернатор Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем Президента в ЦФО Игорем Щеголевым навестил жителей Курской области, размещенных в детском лагере в Клину.