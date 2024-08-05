Порядка двухсот килограмм с помощью отправили из Химок в ДНР

В Химках собрали более двухсот килограмм груза для военнослужащих, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в сборе посылки принимали участие жители округа, волонтеры и муниципальные депутаты. Среди них — Артур Каримов, который лично доставил груз в Донецкую Народную Республику.

«Нам удалось собрать газовые баллоны и плиты, одежду для наших ребят, а также 100 комплектов детской школьной формы, и, конечно, различные комплекты одежды для жителей присоединенных территорий», — сказал Артур.

Подчеркнем, что машину с гуманитарным грузом стабильно отправляют из Химок раз в месяц. За все время проведения специальной военной операции объем гуманитарной помощи уже превысил триста тонн. Необходимую помощь для бойцов также собрали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальные депутаты. Среди их — Надежда Смирнова, Юлия Мамай, Галина Болотова, Юлия Ишкова и Алексей Федоров.