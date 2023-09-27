Порядка двухсот «серебряных» танцоров поучаствовали в пятом областном фестивале «Танцуй от души»

Более двадцати коллективов из пятнадцати подмосковных центров социального обслуживания и Домов культуры приехали в Орехово-Зуевский городской округ для того, чтобы поучаствовать в областном фестивале «Танцуй от души». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

«Орехово-Зуевский округ входит в десятку крупнейших муниципалитетов Подмосковья. Более 230 тысяч проживают на территории округа, из них 70 тысяч — это люди серебряного возраста. На сегодняшний день крупнейший проект Московской области «Активное долголетие» объединил уже более 6 тысяч наших земляков с начала работы программы», — отметила председатель Совета депутатов муниципалитета Татьяна Ронзина.

На сцене участников областной программы «Активное долголетие» приветствовали также почетный гражданин Орехово-Зуевского округа Валерий Гущин и член Общественной палаты округа и наблюдательного совета центра Виталий Егерев.

«Все команды, приехавшие на фестиваль — уже победители. Каждую работу оценивало компетентное жюри, в котором — профессиональные хореографы и педагоги высшей квалификационной категории, поэтому сегодня на большой сцене Дома культуры сегодня выступают лучшие из лучших», — рассказала руководитель Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

В ведомстве добавили, что все коллективы получили дипломы участников фестиваля и памятные подарки, сделанные руками людей с ограниченными возможностями здоровья в производственно-интеграционных мастерских «Империя ремесел», в также подарки, предоставленные депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым.

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