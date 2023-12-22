Порядка пятидесяти бизнес-уроков провели для школьников Подмосковья

Больше двух тысяч подмосковных школьников при участии бизнес-омбудсмена получили прикладные знания о предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Отмечается, что реализация проекта «Предпринимательские классы» началась еще в прошлом году и проходит при личном участии бизнес-омбудсмена Владимира Головнева. Он и руководители общественных приемных бизнес-омбудсмена знакомили школьников и студентов с основами ведения бизнеса.

Подобные встречи на протяжении года проходили и в городских округах. Руководители общественных приемных Уполномоченного совместно с действующими бизнесменами делились со школьниками своими историями взлетов и падений, объясняли, как выстраивать бизнес-процессы, какую помощь оказывает государство, какие существуют механизмы защиты прав предпринимателей.