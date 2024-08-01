Порядка пятидесяти лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала сезона
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
С начала пожароопасного сезона в апреле 2024 года в Подмосковье ликвидировали 49 лесных пожаров, в том числе два торфяных, их общая площадь составила более 36,7 гектара. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«По сравнению с предыдущим годом отмечаем уменьшение количества пожаров более чем в 2,5 раза. На сегодняшний день количество и общая площадь ликвидированных возгораний меньше на 82 пожара и на 101,95 гектара в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составляет 0,75 гектара», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
В комитете уточнили, что обстановка с пожарами на территории лесного фонда региона является стабильной. К тушению возгораний с начала сезона привлекались 634 человека личного состава лесопожарных служб и 309 единиц техники. Наибольшее число пожаров фиксировалось в Ногинском, Виноградовском, Московском учебно-опытном, Луховицком и Орехово-Зуевском лесничествах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.