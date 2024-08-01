Порядка пятидесяти лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала сезона

«По сравнению с предыдущим годом отмечаем уменьшение количества пожаров более чем в 2,5 раза. На сегодняшний день количество и общая площадь ликвидированных возгораний меньше на 82 пожара и на 101,95 гектара в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составляет 0,75 гектара», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.