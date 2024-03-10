Порядка пятисот мероприятий проведут в Подмосковье для празднования Масленицы

Около 500 развлекательных мероприятий, уникальных мастер-классов от народных умельцев проведут в Подмосковье с 11 по 17 марта в рамках празднования Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что в музее-заповеднике «Горки Ленинские» планируется сжечь самое высокое чучело в стране. А еще гостей ждут выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и много других забав.

Также праздничные программы подготовили в парках, музеях, библиотеках в Коломне, Егорьевске, Истре, Клину, Королеве, Луховицах, Серпухове и других муниципалитетах региона. Все подробности можно уточнить на портале, а также на сайтах и в соцсетях учреждений и администраций городских округов.