Порядка пятисот жителей Москвы и Подмосковья будут участвовать в большом Рождественском бале

Около 500 жителей Москвы и Подмосковья примут участие в большом Рождественском бале, который состоится в Усадьбе Охотниковых в конце декабря, сообщили в областном Минкульттуризме.

В ведомстве уточнили, что для гостей подготовят детское и взрослое отделение, выступление дебютантов-воспитанников Частной школы «Ретро», бальную и джазовую программу. Кроме того, посетителей ждет выступление ведущего солиста театра «Новой Оперы», приглашенного солиста Большого театра — Анджея Белецкого.

«Рождественский бал стал уже доброй ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в самых сложных обстоятельствах. Желаю всем светлых Рождественских и Новогодних дней. Надеюсь, что следующее Рождество уже смогу почтить вас своим личным присутствием», — отметил член Объединения Рода Романовых Маркиз Иоанн Фараче ди Виллафореста.

Организатором мероприятия выступили Частная гимназия «Ретро» и распорядитель балов Москвы и Подмосковья Павел Кундиус. Оно пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма области.

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