Порядка шестисот дефектов в содержании детских площадок устранили в Подмосковье с начала августа

«Безопасность — превыше всего, поэтому работы по устранению дефектов в содержании детских площадок активно продолжаются. <…> Мы следим за отработкой оставшихся нарушений, а также информируем жителей о поломке и сроках ее устранения с помощью специальных наклеек, — рассказала глава областного ГУСТ Светлана Аипова.