Порядка шестисот дефектов в содержании детских площадок устранили в Подмосковье с начала августа
С начала августа коммунальные службы Подмосковья устранили около 600 дефектов в содержании детских площадок, которые выявили сотрудники областного ГУСТ, сообщили в ведомстве.
«Безопасность — превыше всего, поэтому работы по устранению дефектов в содержании детских площадок активно продолжаются. <…> Мы следим за отработкой оставшихся нарушений, а также информируем жителей о поломке и сроках ее устранения с помощью специальных наклеек, — рассказала глава областного ГУСТ Светлана Аипова.
По словам министра, полностью устранить замечания уже удалось в Серебряных Прудах, Одинцово и Реутове. Аипова добавила, что чаще всего инспекторы фиксировали повреждения оплетки качелей, несанкционированные надписи на детских площадках и замусоренность территорий.
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