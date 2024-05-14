Порядка ста рабочих продолжают строить новую школу вблизи деревни Ермолино

Строительная готовность школы, рассчитанной на тысячу сто мест, в Ленинском округе вблизи деревни Ермолино достигла шестьдесят пять процентов. Об этом сообщает Министерство строительной политики Московской области.

Ожидается, что в четырехэтажном здании общей площадью порядка семнадцати тысяч квадратных метров разместятся блоки-модули начальной школы на 400 учащихся, а также основной школы на 700 учащихся.

Также на прилегающей территории появится стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки, установят детские игровые комплексы. Открытие школы запланировано на следующий год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать бесплатный отдых в летних лагерях для детей участников СВО.