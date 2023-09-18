Порядка ста семидесяти рабочих продолжают строить новую школу в подмосковном Дмитрове

Строительная готовность нового образовательного учреждения, которое возводят на улице Профессиональная в Дмитрове, составляет уже шестьдесят процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

Ежедневно на стройплощадке трудятся порядка 170 рабочих и 10 единиц техники. В настоящее время идут фасадные, кровельные работы, а также монтаж инженерных систем, включая системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции.

Согласно проекту, данную школу смогут посещать 1100 учеников. Завершить все работы на объекте подрядчик планирует в текущем году. В четырехэтажном здании школы на площади более 16,5 тысячи квадратных метров, разместятся учебные кабинеты и лаборатории, мастерские для трудового обучения, кабинеты социального психолога и логопеда.

Ожидается, что рядом со школой появится стадион с легкоатлетическим сектором, площадки для спортивных игр, учебно-опытная зона, место для проведения общешкольных мероприятий.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отмечал, что строительство новых школ и детских садов является приоритетом.