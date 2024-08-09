Порядка ста сотрудников трудоустроились в соцучреждения Подмосковья по программе «Приведи друга»

С момента реализации новых мер поддержки для работников и помощников по уходу за инвалидами в социальных учреждениях в Подмосковье по программе «Приведи друга» устроились на работу уже более ста новых сотрудников. Об этом заявили в Министерстве социального развития Московской области.

«С момента реализации новых мер поддержки, мы увидели востребованность среди сотрудников. В наши социальные учреждения устроились на работу врачи, логопеды, психологи и помощники по уходу за инвалидами», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве дополнили, что помимо программы «Приведи друга», в регионе теперь специалисты, работающие с инвалидами, будут получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры, если не имеют жилья в регионе.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область.