Порядка трех тонн макулатуры собрали воскресенцы в рамках всероссийской акции

Городской округ Воскресенск принял участие во Всероссийском марафоне «Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!», в рамках которого жители собрали порядка трех тонн макулатуры.

В экологической акции приняли участие школьники и студенты, работники учреждений образования, культуры и спорта. Большой вклад также внесли неравнодушные граждане, которые переживают за будущее страны. Люди приносили старые газеты, журналы, картон, упаковку, ненужные брошюры и книги. Подобные действия помогут в очистке окружающей среды и спасении деревьев.

«Это отличный пример того, как совместными усилиями можно заботиться об окружающей среде и способствовать ее очищению», — отметили в Администрации муниципалитета.

Марафон проводится два раза в год. Акцию поддерживает Министерство информации и молодежной политики Московской области. В организации сбора участвовали волонтеры молодежного центра «Олимпиец». Экологический марафон позволил всем жителям округа внести вклад в сохранение окружающей среды.