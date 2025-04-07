Порядок на улицах и городских пространствах в муниципальном округе Шатура
Фото: [Пресс-служба администрации м.о. Шатура]
Жители округа Шатура объединились для масштабной уборки города. Центральной точкой субботника стала улица Академическая, где коллективы работников активно взялись за благоустройство.
В мероприятии приняли участие представители партии «Единая Россия». Вооружившись граблями и пакетами для мусора, к труду присоединились волонтеры, активисты, семьи с детьми.
Софья Стенькина, юная жительница Шатуры, пришла на субботник вместе с мамой, отметив, что это для них — приятная семейная традиция.
Фото: [Пресс-служба администрации м.о. Шатура]
«Я часто катаюсь на велосипеде. Бывает, что на дороге попадается стекло, которым можно проколоть колесо. Я считаю, что его нужно обязательно убирать. А вообще я очень люблю, когда моя Шатура чистая», — поделилась Софья.
Для самых маленьких участников субботника были организованы развлечения с участием аниматоров, а всех присутствующих ждал горячий чай с пирожками.
Фото: [Пресс-служба администрации м.о. Шатура]
Мишеронский парк также стал одной из ключевых площадок акции. Около сотни человек пришли навести порядок в любимом месте отдыха. Сотрудники службы дорожного хозяйства провели обрезку кустарников, а скошенную зелень сразу же измельчали.
Школьники, депутаты и местные жители объединили усилия, чтобы собрать опавшую листву и мусор.
Фото: [Пресс-служба администрации м.о. Шатура]
«Техники много работает, ребята вышли и взрослые. В год 190-летия поселка это просто здорово. Нам обещали, что постепенно наш парк будут приводить в порядок — это наша давняя мечта. Спасибо администрации за организацию и спасибо всем, кто пришёл на субботник», — рассказала краевед и жительница поселка Мишеронский, Татьяна Файздрахманова.
После завершения работы всех участников угостили ароматной кашей и горячим чаем, а самым трудолюбивым — подарили сладкие угощения. Собранные мешки с листвой оперативно вывезли из парка.
В результате совместных усилий жители собрали внушительный объем мусора — 140 кубометров.