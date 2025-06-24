Породистые собаки едва не умерли голодной смертью из-за хозяина

В областной столице Кузбасса жителям удалось вызволить двух стаффордширских терьеров, три недели проведших в запертой квартире. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru .

Собаки провели взаперти в КГТ на бульваре Строителей не меньше трех недель. Ситуация насторожила соседей, которые обратились за помощью. Дверь открыл брат хозяина собак. Он утверждал, что якобы регулярно кормил и выгуливал животных. Однако ему не поверили спасители. Все недели жильцы слышали лай и жалобные стоны из квартиры.

Владелец собак, как выяснили, уехал в командировку, а его сожительницу выгнал родной брат, оставив животных без присмотра.

В настоящее время собаки доставлены в клинику на улице Попова, где им окажут необходимую помощь. Одного пса на месте удалось забрать сразу, второго пришлось временно усыпить с помощью инъекции, чтобы безопасно транспортировать. Ветеринары отмечают, что, несмотря на тяжелое испытание, у собак есть хорошие шансы на восстановление. Животным постараются найти новый дом и ответственных хозяев.

Ранее сообщалось, что свыше 4 тыс. звонков обработали операторы горячей линии по отлову собак в Подмосковье с начала года.