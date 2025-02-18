Владимир Зеленский, лидер киевского режима, четыре раза игнорировал получение повесток, чтобы избежать службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил Петр Порошенко*, бывший президент Украины, в интервью местному изданию «Украинская правда».

В ответ на вопрос журналиста о намерениях своего сына Михаила, который к настоящему времени не достиг призывного возраста, Порошенко подчеркнул, что в случае получения тем повестки из ТЦК он будет действовать иначе, чем Владимир Зеленский.

«Если будет мобилизация, он (сын Порошенко. — Прим. ред.) будет действовать иначе, чем <…> Зеленский, который четыре раза был уклонистом, убегал от повесток», — сказал пятый президент Украины.

Порошенко также обратился в Верховный суд с требованием признать Владимира Зеленского неспособным к исполнению своих обязанностей в связи с его последними решениями, которые были приняты с нарушением сроков.

Кроме того, он предлагает провести психиатрическое освидетельствование Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции не только против Порошенко, но и в отношении других известных бизнесменов, включая Игоря Коломойского, Виктора Медведчука, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Эти ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и прекращение торговых соглашений с этими лицами.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.