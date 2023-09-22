Порошина впечатлила подписчиков изменениями во внешности

Стилистов стоит поблагодарить за такое внешнее преображение. Известно, что они сменили не только прическу актрисы, но и цвет ее волос. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Мария Порошина является одной из наиболее востребованных артисток. Она появляется в разных новинках кинематографа и радует зрителей своей непревзойденной игрой. Наверняка многие помнят актрису театра кино еще в роли Тамары, которую Порошина сыграла в сериале «Бригада».

Много лет прошло с тех пор, но изменилась ли актриса спустя столько времени? Те, кто часто следит за жизнью знаменитости, уже наверняка видели свежие снимки, на которых предстала Мария Порошина, будто бы помолодевшая на двадцать лет.

Но, как выяснилось, это заслуга не только стилистов. Сохранять себя в форме помогает утренняя зарядка и правильное питание.