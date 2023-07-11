«Порождают иждивенческие настроения»: экономист объяснил, почему вредно создавать привилегии для отдельных групп людей
Экономист Беляев раскритиковал новый законопроект Госдумы, касающийся беременных
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Партия «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для беременных женщин и родителей в декрете. Вице-спикер палаты парламента Вячеслав Даванков объяснил необходимость новой меры поддержки ростом цен на детские товары и лекарства. Об этом сообщает ТАСС.
Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев, тем временем, негативно оценил идею. По его мнению, подобные решения развивают в людях безответственность.
«Я смотрю на это исключительно отрицательно. Когда ты берешь кредит, ты должен включать ум и быть ответственным заемщиком. Ответственным агентом экономических отношений. Кредитные каникулы порождают иждивенческие настроения», — заявил Беляев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также экономист отметил, что стремление распоряжаться деньгами клиентов банков таким образом создает привилегии для отдельных групп населения.
«У банка есть деньги акционеров и деньги клиентов. Поэтому, если вы для кого-то какие-то привилегии вводите, то они действуют за счет таких же людей, как вы сами. Никто не имеет права этими деньгами вашими, то есть коллективными, распоряжаться. Мы ставим под угрозу интересы клиентов», — добавил экономист.
Ранее мы писали о том, что граждане России стали более ответственно относиться к выплате кредитов.