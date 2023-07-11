«Порождают иждивенческие настроения»: экономист объяснил, почему вредно создавать привилегии для отдельных групп людей

«У банка есть деньги акционеров и деньги клиентов. Поэтому, если вы для кого-то какие-то привилегии вводите, то они действуют за счет таких же людей, как вы сами. Никто не имеет права этими деньгами вашими, то есть коллективными, распоряжаться. Мы ставим под угрозу интересы клиентов», — добавил экономист.