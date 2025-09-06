Порт Черноморска Одесской области полыхает на фоне общеукраинской воздушной тревоги

В порту Черноморска, ранее известного как Ильичевск, расположенного в Одесской области, произошел крупный пожар. Об этом стало известно из сообщения украинского издания «Страна.ua».

Видеоматериалы с места происшествия демонстрируют, как густой дым поднимается в небо с противоположного берега.

На данный момент причина возгорания остается неустановленной, а сведения о пострадавших и последствиях пожара пока не обнародованы.

Согласно данным украинского Минцифры, с 14:36 на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.