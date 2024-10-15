«Порт Коломна» ведет активное строительство передвижной плавполиклиники для Югры

Транспортное предприятие АО «Порт Коломна» строит для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры судно, которое поможет предоставлять жителям медуслуги и помощь в труднодоступных населенных пунктах. Для этих целей в подмосковном округе возводят целую плавполиклинику.

Коломенские кораблестроители завершили сборку корпуса и надстроек основной и верхней палуб. Строители установили рулевую рубку, присоединили кормовую часть судна и продолжают заниматься монтажом трубопроводов инженерных систем. Эти работы находятся в активной фазе.

Как отметил главврач Центра профессиональной патологии ХМАО-Югры Николай Ташланов, рабочие также проводят установку иллюминаторов и рулевого комплекса, подготавливают помещения и основную палубу для обстройки. Бригады делают все необходимое, чтобы организовать внутрикорабельное пространство по всем нормам безопасности и санитарных требований, ведь в будущем этот транспорт будет перевозить пациентов, 12 членов корабельной команды и 26 медработников.

Плавучая поликлиника станет первым в ХМАО специализированным медицинским судном. Его габариты и характеристики идеально подходят для вхождения в боковые и маловодные притоки Оби и Иртыша. После завершения строительства теплоход передадут в ХМАО, однако перед этим летом 2025 года проведут швартовые и ходовые испытания. В первое официальное плавание плавучая поликлиника отправится в мае 2026 года.