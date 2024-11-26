Портал «Грамота.ру» определил слово 2024 года

Портал «Грамота.ру» объявил, что словом 2024 года стало слово «вайб», передает «Коммерсантъ». Этот термин, заимствованный из зарубежных социальных сетей, стал популярным в русскоязычном пространстве и трактуется как «атмосфера, эмоциональное состояние или общее чувство».

Слова для голосования были отобраны из СМИ и соцсетей. Шорт-лист состоял из 11 вариантов. Он был разослан 400 экспертам-филологам, которые могли голосовать за несколько слов. В итоге «вайб» набрал 256 голосов, оставив позади слова «скуф» (229 голосов) и «прилет» (124 голоса).

Руководитель портала Константин Деревянко отметил, что слова «прилет», «скуф» и «вайб» наилучшим образом отражают суровую реальность, черты антигероя и надежду на будущее. Голосование проходило в режиме реального времени, и «вайб» смог вырваться вперед всего через сутки.

В прошлом году словом года по версии «Грамоты.ру» стала «нейросеть». Выбранное слово будет добавлено в метасловарь портала с подробным толкованием и примерами употребления.

Помимо главного слова года, портал также представил победителей специальных номинаций. В категории «Экономика и финансы» выделено слово «маркетплейс», в «Медицине и здоровье» — «микроРНК», в «Информационных технологиях» — «промпт», а в «Культуре и развлечениях» — «подкаст».

Ранее сообщалось, что британский Collins Dictionary назвал прилагательное brat словом 2024 года.