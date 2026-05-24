Порталы времени вместо космических тоннелей: ученые совершили переворот в астрофизике

Исследователи заявили, что мосты Эйнштейна — Розена связывают не удаленные регионы пространства, а противоположные направления времени. Это открытие решает вековой парадокс Хокинга. Об этом пишет Газета.ру.

Новая космологическая парадигма: мосты Эйнштейна — Розена как временные зеркала

Группа физиков-теоретиков предложила принципиально новую, революционную интерпретацию мостов Эйнштейна — Розена, которые в современной массовой культуре и классической астрофизике традиционно принято отождествлять с пространственными «кротовыми норами» (или «червоточинами»). Согласно результатам масштабного исследования, опубликованного в авторитетном научном журнале Classical and Quantum Gravity ($CQG$), данные гипотетические структуры могут вообще не являться физическими тоннелями для перемещения сквозь космическое пространство. На самом деле они способны отражать фундаментальную математическую и квантовую связь между двумя диаметрально противоположными направлениями течения времени.

Отказ от концепции тоннелей и возвращение к истокам 1935 года

В современной фантастике и научно-популярных материалах кротовые норы стандартно визуализируются как некие межгалактические коридоры, позволяющие мгновенно перемещаться между удаленными звездными системами или даже независимыми вселенными. Однако авторы свежей научной работы аргументированно отмечают, что подобное упрощенное представление возникло значительно позже и полностью искажает исходную физическую концепцию, которую сформулировали Альберт Эйнштейн и Натан Розен.

Еще в 1935 году великие ученые ввели строгое математическое понятие «моста Эйнштейна — Розена» исключительно как геометрию, связывающую две абсолютно симметричные области пространства-времени. Изначально эта сложнейшая конструкция создавалась авторами не для обоснования теоретической возможности межзвездных путешествий, а для детального математического описания специфического поведения квантовых полей в условиях сверхсильной гравитации.

Математические расчеты наглядно демонстрируют, что горловина гипотетического тоннеля схлопывается под воздействием гравитации значительно быстрее, чем гипотетический квант света ($c$) успел бы пересечь ее пространственную длину ($L$). Именно поэтому в рамках классической $ОТО$ подобные объекты признаны нестабильными, чисто теоретическими и принципиально ненаблюдаемыми в оптическом спектре.

Квантовое время и решение парадокса Стивена Хокинга

Авторы новой публикации предлагают полностью переосмыслить устоявшийся взгляд на проблему. По их мнению, мост Эйнштейна — Розена физически корректнее понимать как зеркальную квантовую связь между двумя компонентами единого волнового состояния Вселенной. В одной половине этой глобальной системы стрела времени направлена строго вперед, а в другой — течет в обратную сторону относительно точки зеркального отражения. Ученые убеждены, что внедрение такой дуальной интерпретации способно совершить прорыв в создании «Теории всего» — объединении квантовой механики и классической гравитации, что является главной нерешенной задачей физики XXI века.