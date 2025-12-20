Портфель превратился в ловушку: что на самом деле взорвалось у подростка в Химках

В Химках предположительно произошел взрыв регенеративного патрона в портфеле у 13-летнего подростка. По данным телеграм-канала Shot, юноша получил осколочные ранения.

Взрывное устройство, возможно, являлось патроном типа РП-4 или его модификацией. По информации, взрыв произошел непосредственно внутри школьного рюкзака, что согласуется с характером полученных травм.

Как пишет Life.ru, в результате происшествия пострадали еще три человека. 51-летняя женщина была госпитализирована в Химкинскую областную больницу с минно-взрывной травмой бедра. 15-летний подросток доставлен в Детский научно-клинический центр имени Рошаля с множественными осколочными ранениями лица и повреждением плечевой артерии. Состояние пострадавших уточняется.

Ранее Мишонова сообщила, что в микрорайоне Сходя взрыв унес жизнь подростка.