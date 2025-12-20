«Порция полезных бактерий». Корейское кимчи признали суперблюдом

Эксперты в области нутрициологии все чаще обращают пристальное внимание на традиционное корейское блюдо — кимчи.

Эта острая ферментированная закуска, оказывается, представляет собой настоящую кладовую здоровья. Согласно последним исследованиям, регулярное включение кимчи в меню способно принести впечатляющую пользу организму.

Всего около 60 граммов этого продукта ежедневно работают как мощный стимулятор иммунитета: они активируют защитные клетки и подавляют хронические воспалительные процессы в организме. Для сердечно-сосудистой системы кимчи также незаменим — он эффективно помогает регулировать липидный профиль, снижая уровень вредных жиров в крови.

Одним из ключевых преимуществ блюда является высокое содержание живых пробиотиков. Эти полезные бактерии не только нормализуют микробиом кишечника, но и, как выяснили ученые, оказывают положительное влияние на когнитивные функции мозга. В результате люди, которые добавляют кимчи в свой рацион, часто отмечают общее улучшение самочувствия, прилив энергии и ясность ума.

Совокупность этих мощных эффектов — от укрепления иммунитета и сердца до заботы о микробиоте и нервной системе — позволяет специалистам с уверенностью назвать кимчи не просто пикантной добавкой, а полноценным суперфудом, чья ценность проверена столетиями.

