Поручни, ступени и защита от гололеда: для ветерана СВО и его соседей обустроят подъезд

В Салехарде комиссия в составе представителей фонда «Защитники Отечества», департамента соцзащиты и департамента транспорта выехала на обследование жилья ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. Один из адресов — квартира сержанта морской пехоты Игоря Герасимова, который получил тяжелое ранение на Курском направлении. Сам ветеран отказался от переделок внутри жилья, но попросил обустроить подъезд. И не только для себя — для соседей тоже, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

История Игоря Герасимова — это пример не сломленного характера. Морской пехотинец получил тяжелое ранение на Курском направлении. Хирурги сделали все возможное, но главное, как подчеркивают в городской администрации, — это крепкий характер самого бойца.

Когда комиссия пришла к нему домой, чтобы обсудить адаптацию жилья, ветеран удивил проверяющих. От переделок внутри квартиры он отказался. Условия там его устраивают. А вот подъезд, по словам Герасимова, требует внимания.

Просьба сформулирована четко и по-хозяйски: добавить поручни, починить ступени на крыльце и сделать покрытие от гололеда. И важно другое — ветеран попросил об этом не только для себя, но и для соседей, которые пользуются тем же входом.

Адаптация жилья для ветеранов СВО с инвалидностью — одно из главных направлений работы фонда «Защитники Отечества». Всего предусмотрено 83 вида помощи. Это не только ремонт и переоборудование квартир, но и реабилитация, санаторно-курортное лечение, спортивная экипировка.

Для тех, кому нужна помощь или консультация по вопросам адаптации жилья, в Салехарде работает телефон: 5-21-41 (добавочные 233 или 210).

История Игоря Герасимова показывает: иногда человеку нужно не так много. Не новая квартира с дизайнерским ремонтом, а чтобы поручень на лестнице был крепким, ступеньки не шатались, а зимой не приходилось бояться гололеда. И чтобы соседи сказали спасибо.

