«Порыв ярости» на полмиллиона: в Северном Медведкове москвич разгромил две машины после конфликта с девушками

Полиция задержала 27-летнего жителя столицы, который после ссоры со знакомыми выместил злость на чужих автомобилях. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, инцидент разыгрался в районе Северное Медведково.

Вместо того чтобы остыть, молодой человек отправился крушить припаркованные во дворе машины. В результате он успел разбить лобовые стекла и зеркала у двух автомобилей, а общая сумма материального ущерба превысила 550 тысяч рублей.

Личность хулигана оперативно установили по камерам видеонаблюдения. Участковые задержали подозреваемого, и на допросе он признался, что совершил противоправные действия в порыве ярости из-за ссоры со знакомыми.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.