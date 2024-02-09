«Поседевшая» Муцениеце призналась, что готова на все ради новой роли

Звезда Агата Муцениеце добилась немалых успехов еще после сериала «Закрытая школа». Теперь она уже не та начинающая актриса, а настоящий профессионал, который пойдет на многое ради отыгрыша своего персонажа, пишет портал «Дни.ру» .

Съемочная площадка подарила Муцениеце первого мужа, коллегу Павла Прилучного. Девять лет пара строила семейное счастье, но вскоре звезды развелись, несмотря на общих детей. К тому же, актриса заявила о домашней тирании. Теперь Муцениеце не оставляетв покое бывшего возлюбленного: ей нужны крупные алименты, так как содержать наследников стало дорого.

Однако Прилучный тем временем уже занят своей новой семьей с Зепюр Брутян: она родила ему сына.

Недавно Муцениеце показала фанатам свой обновленный образ. Ее волосы стали светлее, с пепельными прядями. При всех конфликтах и пережитом поклонники удивляются, как Муцениеце еще не поседела по-настоящему. Оказалось, все было ради роли.

«Да я ради роли, хоть налысо», – посмеялась Агата Муцениеце

Давно наблюдающие за Агатой Муцениеце знают, что актриса любит экспериментировать. Некоторые даже шутят, что посмотрели бы на звезду без волос.

Ранее сообщалось, что Муцениеце требует Прилучного платить ей треть от его доходов. Она обратилась в суд.