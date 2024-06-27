Поселок для врачей в Сергиевом Посаде готов к эксплуатации, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Общая площадь всех 50 участков составляет около четырех гектаров.

Поселок расположен в рабочем поселке Богородское. Здесь подвели все необходимые коммуникации, провели благоустройство, обустроили дороги, установили детскую и спортивную площадки.

Участки в поселке получили уже 47 врачей. Все разделены на сектора с забором, калиткой и въездными воротами.

Работы по созданию аналогичных поселков в других округах продолжаются. При этом некоторые врачи региона уже начали строить дома. К примеру, в Богородском округе их возводят пять медиков, в Домодедово — 32.