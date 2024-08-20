Поселок Запрудня Талдомского округа отметил 518 лет со дня образования

В воскресенье, 18 августа, в Талдомском округе прошли праздничные мероприятия, приуроченные 518-летию со дня образования поселка Запрудня.

Праздничные мероприятия начались с самого утра. Для жителей и гостей округа организовали интерактивные программы и ярмарку. В Доме культуры «Прогресс» глава Талдомского округа Юрий Крупенин во время приветственной речи поздравил жителей поселка. Глава также провел церемонию награждения.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Талдом ]

В Доме культуры для гостей открыли выставку, которой предшествовал проведенный в округе «Корсаковский пленэр». На протяжении недели художники создавали свои шедевры, которые представили на мероприятии. Выставка получилась самобытной и оригинальной.

Во время праздничных торжеств прошли тематические мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, приуроченные памяти генерал-губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову. Легендарная личность — земляк жителей Талдомского округа. В память о нем провели викторины.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Талдом ]

Организаторы подготовили для гостей мероприятия различные мастер-классы, в частности, по бальным играм и танцам, а также по бальному этикету. Особую феерию дню придал «Бал Корсаковых», который прошел под живое сопровождение струнного квартета. Мероприятие состоялось в парке «Солнечный берег».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Талдом ]

Не менее эмоционально состоялся фестиваль ретро-мотоциклов и велошоу. Кроме того, для зрителей выступали талантливые вокалисты и музыканты. Фолк-проект «Дивьи люди» и кавер-группа «Трубачи шоу» подарили незабываемые впечатления. День поселка завершился исполнением хитов группы «Фламинго».