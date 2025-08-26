Поселок Запрудня Талдомского округа отметил 519-летие со дня основания

В минувшую субботу в поселке Запрудня, расположенном в Талдомском округе, состоялись торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате – 519-летию со дня основания.

Этот юбилей стал ярким отражением сплоченности и единства местного сообщества. Каждый уголок Запрудни хранит бесценные воспоминания о богатом прошлом, устоявшихся традициях и уникальном культурном наследии.

В этот особенный день парк «Солнечный берег» стал местом встречи для жителей поселка и многочисленных гостей. Официальное открытие праздничных мероприятий состоялось в присутствии главы Талдомского городского округа Юрия Васильевича Крупенина, председателя Совета депутатов Талдомского городского округа Михаила Ивановича Аникеева, депутата Московской областной Думы Марины Владимировны Шевченко и игумена Саввы, настоятеля Храма Преображения Господня. В своих приветственных словах они выразили искреннюю признательность заслуженным жителям Запрудни, отметив их неоценимый вклад в развитие поселка и вручили им заслуженные почетные награды.

Местные творческие коллективы, работающие при Дворце культуры, представили насыщенную концертную программу, подарив зрителям незабываемые впечатления. Дети с удовольствием катались на аттракционах, а взрослые наслаждались угощениями и непринужденным общением. Каждый нашел себе занятие по душе, и атмосфера всеобщей радости и праздника наполняла пространство.

В ходе мероприятия собравшиеся обменивались теплыми воспоминаниями о прошлом и делились мечтами о будущем, подчеркивая важность сохранения исторического наследия и дальнейшего развития родного края. Несмотря на многовековую историю, Запрудня сохраняет неповторимый дух и продолжает активно развиваться, укрепляя свою самобытность.

Запрудня – это не просто населенный пункт, это крепкая и дружная семья, скрепленная общей историей и стремлением к лучшему будущему. Жители с гордостью относятся к своему месту жительства и с оптимизмом смотрят в завтрашний день.