Посещаемость онлайн-психологов в России выросла более чем в полтора раза в этом году

По данным результатов исследования Yota, посещаемость психологических онлайн-сервисов в нашей стране в этом году увеличилась более чем в полтора раза. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Отмечается, что данными сервисами чаще пользуются женщины, их посещаемость составляет 60%.

Добавляется, что самый большой интерес к ним проявляется у людей в возрасте от 25 до 35 лет.

Уточняется, что в России на использование психологических сервисов используется примерно 117 минут ежемесячно.