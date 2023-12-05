Посещаемость онлайн-психологов в России выросла более чем в полтора раза в этом году
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
По данным результатов исследования Yota, посещаемость психологических онлайн-сервисов в нашей стране в этом году увеличилась более чем в полтора раза. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Отмечается, что данными сервисами чаще пользуются женщины, их посещаемость составляет 60%.
Добавляется, что самый большой интерес к ним проявляется у людей в возрасте от 25 до 35 лет.
Уточняется, что в России на использование психологических сервисов используется примерно 117 минут ежемесячно.