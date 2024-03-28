Посещаемость ТЦ в Красногорске восстанавливается после теракта в «Крокусе»

Люди стали активнее посещать торговые центры в Красногорске и Московской области в целом, несмотря на то, что после теракта прошла всего неделя. Об этом сообщают журналисты KP.RU , которые пообщались с местными бизнесменами.

Трагедия в «Крокус Сити Холл» шокировала граждан по всей России. В Красногорске на место теракта до сих пор несут цветы, еще с 23 марта. Тем временем рядом с уничтоженным концертным комплексом стоит ТЦ «Вегас», вынужденный нести убытки и почти пустовать. Впрочем, как выяснили журналисты, спустя неделю после атаки посещаемость стала восстанавливаться. Это неожиданно, так как после крупных происшествий людям нужно больше времени: от месяца до полугода.

«Конечно, все выходные людей меньше было. Вот тебе голые цифры выручки. В субботу мы едва дотянули до четверти от средних продаж. В воскресенье — половину. В понедельник — сделали уже две третьих. Со вторника все стало как прежде», — поделился менеджер фудкорта «Авиапарк».

Маркетолог Валерия Павлова отметила, что здесь играют роль и другие факторы. Например, у детей начинаются каникулы, а некоторые люди готовятся к дачному сезону и отпуску. По словам Павловой, снизится посещаемость концертов, а вот магазины быстро вернутся на прежнюю выручку.

Другие ТЦ в Подмосковье также постепенно заполняются людьми. Единственное, что теперь на местах усилили охрану.

Ранее сообщалось, что в такси не хотят трудоустраивать мигрантов после теракта в Красногорске.