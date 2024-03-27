В России стали запрещать мигрантам работать в такси после теракта в «Крокусе»

Глава «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова в беседе с «Газетой.ру» заявила, что скоро запрещать работу в сфере перевозок начнут по всей России. Пока практика актуальна лишь для некоторых регионов.

Иностранцам стали чаще отказывать в приеме на работу в такси после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам Зариповой, такая практика существует давно, но после трагичных событий она может распространиться по всей стране.

Сейчас мигрантам можно работать в такси, но если они из стран, где русский язык является государственным. То есть, это Казахстан, Киргизия, Республика Беларусь.

«Всем остальным формально нельзя. После теракта в «Крокусе» запреты, которые сейчас вводят регионы, приобретут массовый характер», — заявила председатель совета.

Как отметила специалист, сейчас Москве наблюдается нехватка водителей: почти 80 тысяч человек. Многие работники ушли на СВО, что и могло вызвать некие предпосылки для дефицита.

Отмечается, что мигрантов запретили брать таксистами в Тульской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ужесточить правила езды на электросамокатах.