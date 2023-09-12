Посещение Байкала предложили ограничить до постройки на нем туристической инфраструктуры

С такой инициативой выступил Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Он указал на то, что турпоток в Прибайкалье сейчас значительно опережает развитие туристической инфраструктуры. Он напомнил, что специальных мест для цивилизованного отдыха на берегу озера сейчас создано всего на 30 тысяч человек.

«Надо принимать какие-то серьезные решения, может быть, даже по ограничению потока до тех пор, пока не будет построена инфраструктура», - указал Иванов на полях Восточного экономического форума.

Его слова привело ТАСС. Два миллиона человек насчитывают ежегодно лишь среди тех, кто официально регистрируется среди приезжих. Они останавливаются в гостиницах либо гостевых домах, фиксируются при въезде на особо охраняемые территории. На самом деле таких путешественников гораздо больше. Среди них местные жители, выезжающие на отдых, а также те, кто останавливается у своих друзей и родственников.