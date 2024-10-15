Посетителей Центральной библиотеки города Фрязино учат оказывать первую медицинскую помощь

В Центральной библиотеке города Фрязино каждое воскресенье проводят полезные занятия по оказанию первой помощи и действиям в экстренных ситуациях. Участники получают ценные знания о том, как спасти свою или чужую жизнь.

Полезные мероприятия организовали фрязинский Медицинский центр «Аллоро» и представители Российского общества первой помощи в Подмосковье. Профессионалы учреждений делятся ценным опытом, знаниями, а также подробно показывают все медицинские приемы, которые жители пробуют на практике во время занятий.

Цель таких образовательных уроков — помочь общественности понять, как правильно и оперативно оказывать первую медпомощь и не растеряться в экстренных ситуациях. Так, на прошлом занятии посетители библиотеки больше узнали про эффективные способы остановки кровотечений. Показали, как правильно наложить бинт или жгут, обработать и защитить рану. Участники ушли с большим багажом знаний.

Отметим, что занятия проводятся каждое воскресенье бесплатно для всех желающих в Центральной библиотеке города Фрязино.