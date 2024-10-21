Посетители «Дома Озерова» погрузятся в виртуальную реальность, исследуя Коломну

В преддверии запуска нового проекта «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну» картинная галерея «Дом Озерова» приобрела передовое оборудование. Всех посетителей ждет увлекательное путешествие по знаковым местам!

Проект «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну» получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Его основная цель – познакомить россиян с историческим и культурным наследием страны, используя при этом современные цифровые технологии и предметы изобразительного искусства.

Выставка основывается на знаменитых работах российских художников, которые принимали участие в Абакумовских пленэрах более 10 лет. Их произведения представят важнейшие исторические локации и городские памятники архитектуры. Технологии виртуальной реальности создадут уникальную атмосферу. С помощью VR-шлемов зрители с головой погрузятся в прошлое!

Посетители услышат увлекательные рассказы о значимых культурных и исторических событиях, связанных с великими личностями. Так, к примеру, речь пойдет об Иване Грозном, архитекторе Матвее Казакове и митрополите Филарете, а также о Дмитрии Донском.

Помимо главной выставки, в рамках проекта будет организована серия передвижных мероприятий, включая мастер-классы, творческие встречи и итоговый круглый стол. Все это направлено на привлечение семей с детьми и представителей молодого поколения к изучению исторического наследия. Проект даст возможность жителям пяти городов Московской области, а также Рязани и Ярославля, окунуться в мир творчества и культурных ценностей.

Пока передвижная выставка продолжит свое путешествие по городам, в картинной галерее «Дом Озерова» будет и дальше работать «Прогулка по Коломне». Посетители также смогут воспользоваться VR-оборудованием, чтобы глубже изучить оригинальные произведения искусства.

«Дом Озерова» в Коломне ежедневно ждет всех желающих погрузиться в историческое прошлое. Самые разнообразные экспозиции представлены в стенах этой уникальной картинной галереи. И теперь, с появлением технологий виртуальной реальности, их изучение стало еще интереснее!