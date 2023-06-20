Посетители Эрмитажа целый час простояли в очереди из-за нового пропускного режима

Как стало ранее известно, музей с 20 июня планировал ввести новые правила для того, чтобы попасть внутрь и насладиться экспонатами. Но удовольствие в ожидании резко сходит на «нет», если приходится стоять в огромной очереди. Об этом пишут «Невские новости»

Судя по словам и кадрам очевидцев, которые прошли «пытку» жарой, металлодетекторами, видеонаблюдением и другими средствами. Все они установлены в Эрмитаже для обеспечения безопасности гостей музея, но в итоге то, что планировалось, вышло боком.

Ужесточенный контроль над посетителями привел к огромной очереди на входе, из-за чего множество людей остались недовольны визитом. При этом все работало настолько не оперативно, что сразу же возникла путаница.