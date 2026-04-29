Посетители популярного кафе на горном курорте в Кузбассе подхватили опасный вирус

Отдых в популярной кузбасской горнолыжной столице едва не обернулся для туристов тяжелой инфекцией. В Шерегеше управляющий кафе-бара «Grelka» предстанет перед судом после того, как посетители и сотрудники заведения массово подхватили норовирус. Следствие выяснило, что причина — антисанитария, которая царила на кухне несколько месяцев, пишет VSE42.Ru .

Таштагольский городской суд принял к производству уголовное дело, которое способно испортить репутацию не только одному заведению, но и всей индустрии гостеприимства Шерегеша. В центре скандала — кафе-бар «Grelka», где с ноября 2025 года по январь 2026 года творилось то, что сложно назвать работой общепита.

По версии следствия, управляющий заведения систематически игнорировал санитарные нормы. В кафе отсутствовала программа контроля и пресловутая система ХАССП — международный стандарт безопасности пищевых продуктов. Технологические процессы на кухне шли с грубейшими ошибками, а персонал допускался к готовке без медицинских книжек и гигиенического обучения.

Картина, которую восстановили следователи, вызывает оторопь. На кухне использовали оборудование с ржавыми и поврежденными поверхностями. Кухонный инвентарь не маркировали, из-за чего сырье и готовая продукция хранились вместе — перекрестное заражение было лишь вопросом времени. Кроме того, в кафе нарушали правила водоснабжения и утилизации отходов.

Результат не заставил себя ждать. В январе 2026 года среди посетителей и персонала «Grelka» зафиксировали случаи заражения норовирусной инфекцией второго генотипа. Один человек получил легкий вред здоровью, но сколько еще гостей Шерегеша увезли из поселка неприятный «сувенир» в виде кишечной инфекции, следствие только предстоит установить.

Управляющему кафе предъявлено обвинение по части 1 статьи 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания и отравления людей. Материалы дела уже переданы в суд, который в ближайшее время назначит первое заседание.

Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области сообщает, что фигуранту грозит реальная ответственность. Для туристической мекки Кузбасса этот процесс станет проверкой на прочность: покажет, как регион умеет защищать здоровье отдыхающих от халатности тех, кто должен их кормить.

Ранее сообщалось, что девушка в купальнике и кокошнике спустилас ь со склона в Шерегеше.