Пошел мирить, а оказался в морге: россиянин заступился за знакомую и поплатился жизнью

Житель Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом за убийство родственника. Попытка разрешить чужой конфликт обернулась трагедией и смертельным ранением для потерпевшего. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

В Комсомольске-на-Амуре будут судить 64-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве. По информации регионального Следственного комитета, трагедия произошла из-за вмешательства погибшего в семейный конфликт.

Следствие установило, что 7 июля 2025 года знакомая попросила мужчину поехать с ней к ее сестре, чтобы помочь уладить ссору с мужем. Когда они прибыли, супруг сестры, находясь в ярости, напал на мужчину с ножом и нанес смертельное ранение в сердце. Женщины попытались остановить нападавшего, отобрав у него оружие.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Спасти пострадавшего не удалось. На время следствия обвиняемый был заключен под стражу. Дело передано в суд.

Ранее в Новгороде женщина нанесла мужчине более 200 ударов ножом.