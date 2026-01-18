Пошла замена людей на роботов: в США тысячи роботов нашли работу на заводах

Около тысячи человекоподобных роботов Optimus уже функционируют на заводах компании Tesla в Техасе и Калифорнии, выполняя ряд производственных операций. Ранее считавшиеся экономически нецелесообразными, эти гуманоиды нового поколения проходят активную интеграцию и тестирование в реальных условиях, сообщает progorodnsk.

По данным компании, роботы задействованы в логистических задачах, сортировке элементов питания и вспомогательных операциях при сборке аккумуляторных модулей. Модели третьей итерации оснащены кистями с 22 степенями свободы, приводом в предплечье и тактильными датчиками на кончиках пальцев, что позволяет обращаться с объектами различной хрупкости.

Ключевым фактором развития проекта стал перенос архитектуры автопилота FSD v15 на роботизированную платформу. Эта система, обрабатывающая данные с восьми бортовых камер, позволяет роботам быстро обучаться новым действиям, сокращая цикл адаптации с недель до часов. В отрасли отмечается сдвиг от больших языковых моделей к большим поведенческим моделям, которые алгоритмизируют физическое взаимодействие с окружением.

Tesla ведет строительство отдельного цеха в Техасе для масштабного производства Optimus. Целевой показатель — выпуск 50 тыс. единиц к концу 2025 года при целевой стоимости одной единицы на уровне 20–30 тыс. $. Для полномасштабного замещения человеческого труда в отдельных секторах необходимо решить задачи повышения энергоавтономности и увеличения ресурса изнашиваемых компонентов. Массовое внедрение гуманоидов, помимо экономического эффекта, формирует запрос на новые регуляторные и этические стандарты в промышленности.

