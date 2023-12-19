«Пошлет мужа хорошего»: о чем просить Николая Угодника 19 декабря

Православная церковь 19 декабря вспоминает святого Николая Чудотворца или Николая Угодника, как его еще называют верующие. Во многих культурах он считается добрым волшебником, именно с него срисован образ Деда Мороза. В народе день называют Никола Зимний.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, 19 декабря верующие идут в храмы, чтобы традиционно попросить Николая Угодника об исцелении от болезней и удаче в делах. Девушки же просят послать им хорошего мужа.

«Николай Чудотворец считается покровителем всех моряков и путешественников. Не случайно многие автомобилисты возят с собой образ святого для защиты от аварий», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Этот день принято отмечать с особым размахом, продолжила ясновидящая. Но не стоит забывать о том, что все еще продолжается Рождественский пост, поэтому все скоромное и алкоголь под запретом. Однако в этот день разрешены блюда из рыбы.

«Избегайте участия в сплетнях и конфликтах. Святитель Николай проповедовал мир и согласие, и его день — отличное время для примирения. Избегайте жадности и скупости. В этот день нельзя проходить мимо чужой беды», — добавила Мишина.

Не стоит 19 декабря и совершать неразумные импульсивные покупки, иначе следующий год будет тяжелым в финансовом плане, уверена ясновидящая.

«Положите под подушку малышам какой-нибудь милый подарок, и Николай Угодник будет защищать ребенка от всех проблем и горестей. В этот день нельзя грустить, иначе унынием можно привлечь в дом длинную полосу неудач», — пояснила Мишина.

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