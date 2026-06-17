«Пошли прыгать!»: швейцарец рассказал, как его поразила русская свадьба и чем Сибирь стала домом

Швейцарец Меран Гадими двенадцать лет назад променял Альпы на суровую сибирскую зиму и решил остаться в России. Причиной стала любовь к девушке из Иркутска. Свою историю иностранец рассказал «КП — Иркутск».

В 17 лет, благодаря государственным льготам на родине, Меран много путешествовал и в одном из международных лагерей встретил будущую жену Ольгу. Семья девушки приняла его тепло, а в 2014 году они сыграли свадьбу по русским традициям.

Гадими признался, что на свадьбе его поразил размах: в Европе празднуют скромно, а здесь сразу позвали танцевать.

«Я только хотел присесть и перекусить, как зовут: „Пошли прыгать! Пошли танцевать!“», — поделился мужчина.

О Сибири у швейцарца были стереотипные представления, поэтому он набрал только теплых вещей и удивился летней жаре до +40. Главным вызовом стал языковой барьер: Меран экстренно выучил алфавит для сдачи теста, а погружение в русскоязычную среду оказалось тотальным — 99% окружения не говорит на иностранных языках. Чтобы мозг отдыхал, дома он создал «языковую зону комфорта», общаясь с женой на английском.

К русской кухне у Гамиди отношение избирательное: любит плов, пельмени (сравнивает с равиоли), салаты винегрет и «зимний». А вот холодец не ест, хотя его постоянно пытаются угостить. Сегодня Гадими — креативный директор рекламного агентства в Иркутске, воспитывает 10-летнюю дочь и не планирует возвращаться на родину, считая Сибирь своим домом.