Роскачество предупредило: попытки подшутить над телефонными мошенниками или обмануть их могут обернуться жестокой местью. Злоумышленники способны превратить жизнь жертвы в хаос с помощью СМС-бомбинга, слива номера в даркнет и платных международных звонков. Об этом сообщили ТАСС в организации.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, в структуре мошеннических кол-центров существует разделение труда. Первый контакт совершают «холодники» — они оценивают благосостояние потенциальной жертвы, запугивают и пытаются «подсадить на крючок». Именно эти сотрудники, столкнувшись с грубостью или насмешками, передают номер обидчика дальше — хакерам или специалистам по сливам. Кузьменко объяснил, что включается человеческий фактор: разозленный мошенник готов действовать не ради денег, а исключительно ради того, чтобы доставить жертве максимум проблем.

Одним из инструментов мести становится СМС-бомбинг — номер регистрируют на десятках сайтов, и телефон начинает разрываться от сотен уведомлений, среди которых легко затеряться вредоносной ссылке. Атака может длиться от нескольких часов до нескольких дней, и особенно опасна для пожилых людей, способных растеряться и перейти по опасной ссылке. Другой метод — бесплатный слив номера в открытые базы даркнета. Обычно такая информация продается, но ради мести мошенники выкладывают ее безвозмездно, после чего жертву годами атакуют все новые злоумышленники. Остановить этот процесс практически невозможно, и пострадавшим нередко приходится менять номер. Третья схема пришла из Японии — «вангири»: короткие звонки с международных номеров, которые тут же сбрасываются. Перезвонившему из любопытства выставляют огромный счет за каждую минуту разговора, причем сами мошенники на этих списаниях напрямую не зарабатывают — это чистая месть за проявленный интерес.

В Роскачестве подчеркнули, что единственная надежная защита — вообще не вступать в диалог. Нельзя пытаться перехитрить, шутить или тратить время — лучшим действием остается немедленно положить трубку. Рекомендуется ограничить прием звонков от неизвестных номеров встроенными средствами смартфона или специальными блокировщиками, а при уже начавшемся СМС-бомбинге — обратиться к оператору с заявлением о блокировке нежелательных сообщений.