Поскандаливших Ивлееву и Киркорова заподозрили в черном пиаре

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил URA.RU , что скандал Анастасии Ивлеевой и Филиппа Киркорова может быть не больше, чем хайпом.

Ивлеева и Киркоров стали хуже ладить после «голой вечеринки». Обе звезды столкнулись с отменой концертов и потерей рекламных контрактов. Напряжение между блогеров и артистом растет: в одном из последних интервью с ведущими шоу «Кстати» король поп-эстрады резко отреагировал на шутку о возможном сотрудничестве с ведущей. Он назвал Ивлееву «крысой» и использовал другие не самые приятные выражения. Звезда соцсетей не смолчала и тоже подколола обидчика.

Продюсер Рудченко считает, что такие взаимные оскорбления могут усиливать внимание публики и возвращать им в том числе интерес рекламодателей. Однако верить ли в правдивость этого конфликта вопрос другой. По словам собеседника уральского издания, Киркоров, и Ивлеева уже попадались на сфабрикованных ситуациях.

«Оба артиста очень любят пиар как средство достижения цели, а именно популяризации своей личности, вот и не пренебрегают, в том числе, черным пиаром. Тот пример взаимоотношений, когда сначала все довольны и счастливы, но в дальнейшем наружу выходят не самые приятные качества обеих сторон. Мне кажется, они друг друга стоят», — заявил Рудченко в беседе с URA.RU.

Продюсер также отметил, что в современное время «пиар-истории» мало интересны публики, просто звезды действуют уже по знакомым методам.

Ранее сообщалось, что Киркоров раскрыл стоимость своих выступлений на корпоративах в костюме Деда Мороза.