Посла США в России Трейси заметили на балконе дома посла Британии, подающей тайные знаки Кремлю
Фото: [© РИА Новости / Виталий Белоусов]
Один из жителей Москвы снял несколько занятных снимков и видео с участием главы американской дипмиссии в Москве.
Как сообщает РИА Новости, мужчина поведал, что интересуется политикой и узнал Линн Трейси на балконе посольства Великобритании. В этот момент там аккурат проходил прием по случаю празднования Дня рождения британского монарха Карла.
В момент съемки Трейси находилась как раз в здании на Софийской набережной, что расположено напротив Кремля. При этом американский дипломат выглядела подающей какие-то тайные знаки в сторону Кремля. Увидевший это проезжавший в своем авто москвич все это запечатлел на камеру своего смартфона.
Мужчина также пояснил в беседе с журналистами, что ответных знаков или сигналов для Трейси со стороны Кремля он не обнаружил.
«На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины», — рассказал автор фотографий.