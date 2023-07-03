Посла США в России Трейси заметили на балконе дома посла Британии, подающей тайные знаки Кремлю

Один из жителей Москвы снял несколько занятных снимков и видео с участием главы американской дипмиссии в Москве.

Как сообщает РИА Новости, мужчина поведал, что интересуется политикой и узнал Линн Трейси на балконе посольства Великобритании. В этот момент там аккурат проходил прием по случаю празднования Дня рождения британского монарха Карла.

В момент съемки Трейси находилась как раз в здании на Софийской набережной, что расположено напротив Кремля. При этом американский дипломат выглядела подающей какие-то тайные знаки в сторону Кремля. Увидевший это проезжавший в своем авто москвич все это запечатлел на камеру своего смартфона.

Мужчина также пояснил в беседе с журналистами, что ответных знаков или сигналов для Трейси со стороны Кремля он не обнаружил.