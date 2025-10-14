«Послал в отставку»: губернатор Федорищев матерно уволил главу района Самарской области

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Причиной стало неудовлетворительное качество работ по реконструкции домов культуры, школ и других объектов социальной инфраструктуры. Видеозапись , на которой зафиксировано такое брутальное увольнение, быстро стала популярной в интернете.

Губернатор Федорищев в резкой форме выразил свое недовольство работой муниципалитета над Домом культуры и заявил об увольнении Жидкова, сообщил он в своем обращении, опубликованном на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Губернатор Федорищев сообщил, что в ближайшее время назначит исполняющего обязанности главы района и продолжит работу по ремонту объектов совместно с ним. Имя нового руководителя района губернатор пообещал назвать в течение нескольких недель.

«К сожалению, в работу над реконструкцией Дома культуры, школы и многих других объектов не были в достаточной мере вовлечены муниципальные власти. Поэтому я принял решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку», – говорится в обращении губернатора.

С 2020 года Жидков был на своём посту, но, как отметил губернатор, «проблемы, которые должны были решиться, остались нерешёнными». В обращении к жителям области Федорищев заявил, что в ближайшее время представит временно исполняющего обязанности главы района.

Видеоклип с оскорблением в адрес Жидкова распространился в соцсетях, при этом губернатор не публиковал его. Формально Жидков всё ещё не уволен: право увольнять глав муниципальных образований у губернаторов появилось только в прошлом году и исключительно после официального выговора.