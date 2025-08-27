Послание из Кремля: Путин обратился к наследному принцу Саудовской Аравии

Путин направил письмо наследному принцу Саудовской Аравии. В послании речь идет о двусторонних отношениях, как сообщил ТАСС .

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина. Соответствующая информация была распространена местным министерством иностранных дел.

В документе говорится о двусторонних отношениях между странами. Российский посол Сергей Козлов вручил письмо заместителю главы внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития диалога между Москвой и Эр-Риядом.

Ранее Германия предупредила Россию об ужесточении санкций в случае срыва переговоров с Украиной.