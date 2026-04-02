Послание заставило вздрогнуть: загадочное письмо в книге вернуло жительнице Наро-Фоминска веру в людей

Неожиданный подарок в уличном книгообмене Наро-Фоминска растрогал горожанку и помог ей заново поверить в искренность окружающих. Внутри томика Александра Пушкина женщина увидела открытку, которую оставил совершенно незнакомый человек, пишет REGIONS .

В своем обращении к приятному человеку неизвестный автор призывал заботиться не только о личных интересах, но и о нуждах окружающих. Он напомнил, что в основе крепкой дружбы всегда лежат преданность и доверие. Кроме того, аноним сослался на исследования, согласно которым бескорыстная помощь спасает от депрессии и повышает самооценку.

Для нашедшей открытку женщины такое послание оказалось абсолютным сюрпризом. По ее словам, эта маленькая записка не просто улучшила ей настроение, но и доказала, что вокруг по-прежнему много неравнодушных людей.

Местный психолог Светлана Морозовская подтвердила мощный терапевтический эффект подобных находок. Она объяснила, что в мире вечной спешки и стресса спонтанное проявление заботы служит отличным эмоциональным ресурсом. Специалист подчеркнула, что такие знаки дают понять человеку, что он не одинок, и буквально перезагружают позитивное восприятие реальности. Также эксперт отметила пользу процесса и для самого автора письма, ведь проявление доброты делает создателя послания счастливее и повышает его собственную значимость.