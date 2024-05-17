После атаки БПЛА в Краснодарском крае поврежден трансформатор

Ночью на 17 мая украинцы атаковали дронами Краснодарский край. Как сообщают в официальном канале оперативного штаба Кубани, зафиксированы повреждения на подстанции «Гайдук-Тяговая».

Согласно информации, размещенной в канале штаба, на подстанции был поврежден трансформатор. В результате этого отключены линии сразу к нескольким, а точнее четырем подстанциям, в том числе «Новорэс» и «Пролетарий». Эти линии питают электричеством 16 тысяч потребителей и восемь социальных объектов.

Уточняется, что постепенно жителей подключают к электричеству, восстанавливая объекты поэтапно. На данный момент работы ведутся на подстанциях «Геопорт» и «Новорэс». Уже в ближайший час все работы могут быть завершены. Другие подробности уточняются.